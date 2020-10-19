Без Роналду: "Ювентус" назвал заявку на матч с "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 16:39, 19.10.2020

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло включил всего 19 футболистов в состав делегации, которая отправилась на игру с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Как и ожидалось, на НСК "Олимпийский" не сыграет главная звезда "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В столицу Украины отправились три вратаря и 16 полевых игроков. В заявку попадут 18 футболистов, причем учитывая, что на игру нужно заявить двух вратарей, то с вероятностью в 99% лишним окажется вратарь Карло Пинсольо.

Расширенный состав "Ювентуса" на матч с "Динамо".

Вратари: Буффон, Щенсны, Пинсольо.

Защитники: Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта.

Полузащитники: Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевски.

Нападающие: Мората, Дибала.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о ситуации с билетами на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинцы будут выходить на пенсию по-новому: требования вырастут, а стаж подорожает

Садовый – Василию Ломаченко: когда отворачиваешься от Украины, она отворачивается от тебя

Опрос Зеленского обойдется в миллионы долларов: кто заплатит за новую инициативу президента

Нардеп Тарута утаил миллионы, а НАБУ боится открыть дело. Расследование

Поезд Львов-Киев остановили из-за двух неадекватных девушек: они бегали голыми и кричали. Видео