Без Роналду: "Ювентус" назвал заявку на матч с "Динамо"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло включил всего 19 футболистов в состав делегации, которая отправилась на игру с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

Как и ожидалось, на НСК "Олимпийский" не сыграет главная звезда "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В столицу Украины отправились три вратаря и 16 полевых игроков. В заявку попадут 18 футболистов, причем учитывая, что на игру нужно заявить двух вратарей, то с вероятностью в 99% лишним окажется вратарь Карло Пинсольо.

Расширенный состав "Ювентуса" на матч с "Динамо".

Вратари: Буффон, Щенсны, Пинсольо.

Защитники: Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта.

Полузащитники: Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевски.

Нападающие: Мората, Дибала.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о ситуации с билетами на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом".