Без побед: как "Шахтер" играл против "Интера"

В понедельник, 17 августа, донецкий "Шахтер" в третий раз в еврокубковой истории встретится с "Интером". Команды разыграют путевку в финал Лиги Европы, место в котором уже обеспечила испанская "Севилья".

В последний и единственный раз "горняки" противостояли итальянцам в квалификации Лиги чемпионов 2005/06. Тогда "Интер" одержал уверенную победу в выездном матче со счетом 2:0, дважды взломав оборону "Шахтера" во втором тайме, а затем спокойно довел дело до выхода в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью в родных стенах – 1:1.

"Горняки" продолжили свои выступления в тогда еще Кубке УЕФА, выйдя из группы, но вылетев уже в первом раунде плей-офф от "Лилля" (2:3 по сумме двух встреч). Что касается "Интера", то миланский клуб дошел до четвертьфинала, но покинул розыгрыш Лиги чемпионов, уступив "Вильярреалу".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер итальянцев Антонио Конте заявил, что "снимает шляпу" перед "Шахтером".