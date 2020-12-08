Без пары лидеров: "Шахтер" назвал заявку на решающий матч ЛЧ с "Интером"

"Шахтер" отправился на выездной матч шестого тура Лиги чемпионов против миланского "Интера" в составе 22 футболистов.

Как сообщается на официальной странице "горняков" в Twitter, в заявку на поединок не вошли защитник Сергей Кривцов и нападающие Фернандо и Жуниор Мораес, который выбыл до конца года из-за травмы. Полностью список игроков "Шахтера", на которых может рассчитывать Луиш Каштру, выглядит следующим образом:

Голкиперы: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано, Витао, Сергей Болбат, Валерий Бондарь;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Георгий Судаков;

Нападающие: Дентиньо, Богдан Вьюнник.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Интером" и "Шахтером" состоится в среду, 9 декабря. По его итогам "горняки" могут не только попасть в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и вылететь из еврокубков.