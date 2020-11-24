Без нескольких лидеров: "Шахтер" назвал заявку на матч против "Боруссии" М в ЛЧ

20 футболистов донецкого "Шахтера" попали в заявку команды на матч четвертого тура Лиги чемпионов против "Боруссии" М.

Как сообщается на официальной странице "горняков" в Twitter, в Менхенгладбахе украинскому клубу не помогут защитник Давид Хочолава, полузащитники Тайсон и Виктор Коваленко и нападающий Дентиньо, зато в основную обойму вернулись игрок обороны Валерий Бондарь и вингер Марлос. Полностью список футболистов "Шахтера", которые смогут принять участие в поединке с "Боруссией" М, выглядит следующим образом:

Голкиперы: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано, Витао, Сергей Болбат, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Георгий Судаков.

Нападающие: Жуниор Мораес, Фернандо.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "горняков" Луиш Каштру поделился ожиданиями от поединка против "Боруссии" М, который состоится в среду, 25 ноября.