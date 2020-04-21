Без Месси и Роналду в топ-3: названы самые техничные игроки в истории футбола

Портал GiveMeSport составил рейтинг самых техничных игроков в истории футбола. Номером один в списке стал Диего Марадона, а Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-3.
Нападающий "Барселоны" и шестикратный обладатель "Золотого мяча" занял пятую позицию в рейтинге, а португалец и вовсе оказался вне топ-10 – на 13-м месте. Другой современный футболист, отличающийся невероятной техникой, бразилец Неймар из ПСЖ обошел Роналду и стал 12-м.
Лионель Месси
Goal.com
Что касается тройки лучших, то кроме Марадоны в нее вошли Рональдиньо и Йохан Кройфф. Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Диего Марадона;
2. Рональдиньо;
3. Йохан Кройфф;
4. Зинедин Зидан;
5. Лионель Месси;
6. Джордж Бест;
7. Тьерри Анри;
8. Андрес Иньеста;
9. Андреа Пирло;
10. Хави.
Как сообщал OBOZREVATEL, футбольная обсерватория CIES опубликовала список десяти лучших футболистов пяти сильнейших чемпионатов Европы. Лионель Месси и Криштиану Роналду оказались вне топ-10.
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