Главная Новости
21 апреля • обновлено в 12:39
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Без Месси и Роналду в топ-3: названы самые техничные игроки в истории футбола

2.3т
Читать материал на украинском

Портал GiveMeSport составил рейтинг самых техничных игроков в истории футбола. Номером один в списке стал Диего Марадона, а Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-3.

Нападающий "Барселоны" и шестикратный обладатель "Золотого мяча" занял пятую позицию в рейтинге, а португалец и вовсе оказался вне топ-10 – на 13-м месте. Другой современный футболист, отличающийся невероятной техникой, бразилец Неймар из ПСЖ обошел Роналду и стал 12-м.

Лионель Месси

Лионель Месси

Goal.com

Что касается тройки лучших, то кроме Марадоны в нее вошли Рональдиньо и Йохан Кройфф. Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Диего Марадона;

2. Рональдиньо;

3. Йохан Кройфф;

4. Зинедин Зидан;

5. Лионель Месси;

6. Джордж Бест;

7. Тьерри Анри;

8. Андрес Иньеста;

9. Андреа Пирло;

10. Хави.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольная обсерватория CIES опубликовала список десяти лучших футболистов пяти сильнейших чемпионатов Европы. Лионель Месси и Криштиану Роналду оказались вне топ-10.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Неймар Зинедин Зидан Рональдиньо Андреа Пирло Андрес Иньеста Криштиану Роналду Лионель Месси Диего Марадона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Победа Динамо Брест
2.17 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Городея с форой (+1)
1.88 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Тотал меньше 2.5
1.50 Сделать ставку
Славия
VS
Минск
Победа Славии
2.14 Сделать ставку
Неман
VS
Энергетик-БГУ
Победа Немана с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
1.98 Сделать ставку
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку