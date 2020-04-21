Без Месси и Роналду в топ-3: названы самые техничные игроки в истории футбола

Портал GiveMeSport составил рейтинг самых техничных игроков в истории футбола. Номером один в списке стал Диего Марадона, а Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-3.

Нападающий "Барселоны" и шестикратный обладатель "Золотого мяча" занял пятую позицию в рейтинге, а португалец и вовсе оказался вне топ-10 – на 13-м месте. Другой современный футболист, отличающийся невероятной техникой, бразилец Неймар из ПСЖ обошел Роналду и стал 12-м.

Лионель Месси Goal.com

Что касается тройки лучших, то кроме Марадоны в нее вошли Рональдиньо и Йохан Кройфф. Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Диего Марадона;

2. Рональдиньо;

3. Йохан Кройфф;

4. Зинедин Зидан;

5. Лионель Месси;

6. Джордж Бест;

7. Тьерри Анри;

8. Андрес Иньеста;

9. Андреа Пирло;

10. Хави.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольная обсерватория CIES опубликовала список десяти лучших футболистов пяти сильнейших чемпионатов Европы. Лионель Месси и Криштиану Роналду оказались вне топ-10.

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