Без Месси и Роналду: каким будет Эль-Класико без двух гениев

Знал бы Франко Васкес, чем обернется его фол против Лео Месси в матче "Севильи" с "Барселоной"... Конечно, Васкес просто боролся за мяч и даже не подозревал о последствиях падения Месси. Но в итоге тот фол стал роковым - перелом руки для Лео, вылет его на длительное время и новые трудности для "Барселоны". А для Примеры и вовсе началась новая эра - впервые за много лет Эль-Класико пройдет без Месси и Роналду.

Да, многие болельщики уже и не помнят подобные времена, а для маленьких-юных любителей футбола такое дерби вообще за рамками реальности. Но тем не менее - центральный матч чемпионата Испании пройдет без Месси и Роналду, который летом вообще покинул Испанию. Впервые за 11 лет! Пока это даже представляют не все.

OBOZREVATEL рассуждает - действительно ли все так глобально и серьезно? Или всего лишь незначительная перемена для Эль-Класико, пережившего и не такое?

В далеком 2007-м...

За последнее 10-летие противостояние Месси и Роналду обрело "галактический" уровень. Португалец и аргентинец в конце 2000-х стали главными антагонистами современного футбола, их гонка длится постоянно, а встреча в дерби - вершина восхищения для болельщиков по всей планете.

За многие годы любители футбола настолько привыкли к этой "борьбе титанов", что уже и не принимают другой реальности. А она была, пусть аж 11 лет назад. Декабрь 2007-го, в канун католического Рождества - "Барса" и "Реал" встречаются на "Камп Ноу" в, как всегда, звездных составах. На двоих забивают всего 1 гол, который помогает мадридцам приблизить к себе чемпионство.

О встрече Роналду и Месси тогда даже не помышляют (разве что самые ярые футбольные фанатики). Месси уже стал основным и большим игроком "сине-гранатовых", но только начинает добывать мировое признание. А Роналду и вовсе играет в другой стране - в Англии, за "Манчестер Юнайтед". Только спустя год-два появятся первые разговоры о желании португальца перебраться в Испанию и одеть футболку "Реала".

Это была совсем иная эра для обоих клубов, если сравнивать с нынешними "Реалом" и "Барселоной". За "сливочных" еще играют Фабио Каннаваро, Рууд ван Нистелрой и сам Рауль (а еще такие персонажи как Уэсли Снейдер и Габи Хайнце). И хотя на скамейке довольно скромный Бернд Шустер, звездность зашкаливает - "Реал" доминирует на внутренней арене, хотя в Лиге чемпионов в целом уступает по успешности "Барсе".

За "Барселону" же еще играли Рафа Марскес, Пуйоль, Это’о и сам Роналдиньо. Команда Райкарда, еще в 2006-м блестяще выигравшая Лигу чемпионов, в сезоне 2007/08 терпит удар по амбициям. В итоге "блаугранас" занимают только 3 место в Примере, пропустив вперед "Реал" и "Вильярреал", а в ЛЧ вылетают в полуфинале от МЮ. Райкард после 5 лет работы уволен.

Что интересно, с составов последнего дерби без Месси и Роналду сейчас на две команды таки остался один футболист - защитник "сливочных" Серхио Рамос. Человек-глыба для мадридцев, переживший целую эпоху.

Первая встреча - в Барселоне, но не в Примере

Да, первая очная встреча Лео и Криштиану произошла не в чемпионате Испании, хотя матч состоялся как раз в Барселоне. Аргентинец и португалец встретились лицом к лицу в вышеупомянутой дуэли "Барсы" с МЮ в Лиге чемпионов. В первом матче 1/2-й оба вышли со старта, но ничем не отметились - игра завершилась 0:0.

В целом же первые 3 встречи Месси и Роналду прошли в ЛЧ: две - в упомянутом полуфинале 2008-го, а вот третья - сразу в финале в 2009-м. И вот здесь Месси уже забивает, по сути, ставя победную точку в матче - 2:0. Роналду же покидает поле очень расстроенным, а в итоге в футболке МЮ КР7 так ничего и не противопоставил ЛМ10 - 2 поражения, 1 ничья и 0 голов.

И только в ноябре 2009-го происходит дебютная встреча звезд именно в Примере - "Барселона" принимает "Реал" и скромно обыгрывает его 1:0, а оба супергероя толком ничем не отметились. Но зарубы еще будут на протяжении следующих лет. В 2011-м оба забивают единственные голы в матче и расписывают ничью, забивают на двоих 3 мяча и дублями вершат судьбу путевки в финал турнира. А дальше Лео и КриРо и вовсе будут делать вдвоем 4 мяча за матч, выдавая очень яркие битвы.

В итоге перевес все же за Лео - друг против друга они сыграли 35 матчей во всех турнирах (33 за клубы и два "товарняка" за сборные), из которых Месси выиграл 16, а Роналду - 10. И в голах Лионель тоже впереди - 22 против 19-ти. В последней их встрече, в мае 2018-го две суперзвезды также забили по голу и разошлись на ничьи 2:2 в Примере.

А после Роналду уехал в Италию, перейдя в "Ювентус". Но рандеву еще будут - в последние годы "Юве" постоянно добирается до полуфинала-финала ЛЧ, не раз пересекаясь там и с "Барселоной". Учитывая нынешнюю форму и амбиции "Ювентуса", Роналду и Месси наверняка встретятся еще минимум раз.

"Барселона" без Месси

"Какой будет "Барселона" без Месси - довольно спорный вопрос, который все чаще будоражит умы сине-гранатовых болельщиков. Уже сейчас понятно, что после ухода личности такого калибра "Барсе" как клубу (не просто команде, а клубу) будет очень непросто - наступит период своеобразного спада и перестройки. Уйдет время на то, чтобы начать новую жизнь без Лео.

Пока же, когда Лео будет около месяца залечивать перелом руки, у "блаугранас" пробный период жизни без Месси. Хотя в этом сезоне Эрнесто Вальверде уже не раз ротировал состав, оставляя Лионеля на скамейке запасных. Реакция была не из лучших - болельщики не понимали до конца этих решений, результат хромал, а "Барса" весьма неудачно начала сезон.

Но в глубине многие понимают, что Вальверде все делает правильно. Месси уже 31, и "Барселоне" лучше постепенно научиться без Лео обыгрывать аутсайдеров и середняков, будучи способной выиграть чемпионат, чем потом резко и болезненно сломать систему полным уходом Месси.

Сейчас же обстановка показывает, что ничего страшного с "Барсой" без Месси не случится. Команда Вальверде постепенно стабилизировалась, добыла уверенную победу в ЛЧ над "Интером" и с неплохим настроем подходит к Эль-Класико.

"Реал" без Роналду

Не скажешь, чтобы "Реал" на протяжении годов напрочь зависел от Роналду, но его уход все же довольно больно ударил по "сливочным". Атака лишилась главной звезды и бомбардира, на замену не пришел игрок большого калибра, результативность ухудшилась. Но все это было прогнозируемо, и пока в Мадриде довольно спокойно относятся к лихорадке.

Уход Роналду совпал с уходом Зинедина Зидана с тренерской скамьи, что вместе заставило "сливочных" перевернуть очередную страницу в своей истории. Но создается впечатление, что сейчас боссы "Реала" не стремятся делать резких движений - несмотря на многие слухи об увольнении Лопетеги, он остается на месте и, довольно вероятно, продержится там минимум до зимы. Это станет таким себе "буферным периодом" для "сливочных", во время которого команда еще больше пройдет переломный этап, а руководство сможет лучше выявить "симптомы" и получит больше времени на ключевые решения. Вероятно, это будет приход в декабре условного Конте под зимнее трансферное окно для создания идеальной команды на сезон 2019/20.

Сейчас же "Реал" немало "колбасит" - серия неудач с антирекордами, 7 место в Примере после 9 туров, неуверенный ход в Лиге чемпионов. Да, у Зидана был Роналду, но не факт, что сейчас бы его присутствие сильно изменило картину. Разве что могло немного подсластить. В любом случае уход КриРо уже назревал, а вместе с ним - и завершение цикла команды, выигравшей с Зиданом 3 ЛЧ кряду.

Сейчас же игра "Реала" слаба во многих компонентах, и в Эль-Класико резкого улучшения ждать не стоит.

Новые противостояния

Раз нет ни Месси, ни Роналду, пора уже переключаться на новые принципиальные противостояния. Тем более, их хватает. Из "олд-скульного" - батл Луиса Суареса и Серхио Рамоса. Мадридский защитник явно не даст спуску форварду "Барсы", а тот не станет молчать в ответ на провокации. На ближайшее время встречи Рамоса и Суареса на поле могут стать полноценно фишкой дерби и его изюминкой.

Ранее также немало восторгались "национальным хорватским" дерби - Модрич против Ракитича. Два хорватских гения в последние годы являются основным элементами полузащиты своей команды и часто делают игру в центре поля.

It's time to look at the centre of the pitch for the two #ElClasico clubs. It's 🇭🇷 vs 🇭🇷 and we want to know, are you team Rakitic or are you team Modric?