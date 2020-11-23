Без Месси: "Барселона" назвала заявку на матч с "Динамо"

Каталонская "Барселона" сразу без нескольких лидеров отправилась на матч четвертого тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо", который состоится 24 ноября на НСК "Олимпийский".

Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман назвал заявку из 19 футболистов, в которую не вошли Серхио Роберто, Жерар Пике, Ансу Фати, Серхио Бускетс, Люк Де Йонга и главная звезда команды Лионель Месси.

Полностью заявка "Барселоны" на матч с "Динамо" выглядит так:

вратари – тер Штеген, Нето, Пенья;

защитники – Дест, Лангле, Альба, Фирпо Хуниор, Мингеса;

полузащитники – Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес;

нападающие – Гризманн, Брейуэейт, Дембеле, Конрад.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" лишилось 15 футболистов перед матчами с "Ингульцом" и "Барселоной".