Без Месси: "Барселона" назвала заявку на матч с "Динамо"
Каталонская "Барселона" сразу без нескольких лидеров отправилась на матч четвертого тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо", который состоится 24 ноября на НСК "Олимпийский".
Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман назвал заявку из 19 футболистов, в которую не вошли Серхио Роберто, Жерар Пике, Ансу Фати, Серхио Бускетс, Люк Де Йонга и главная звезда команды Лионель Месси.
Полностью заявка "Барселоны" на матч с "Динамо" выглядит так:
вратари – тер Штеген, Нето, Пенья;
защитники – Дест, Лангле, Альба, Фирпо Хуниор, Мингеса;
полузащитники – Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес;
нападающие – Гризманн, Брейуэейт, Дембеле, Конрад.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" лишилось 15 футболистов перед матчами с "Ингульцом" и "Барселоной".