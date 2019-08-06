"Без меня": Милевский рассказал о победе Зеленского на выборах

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о своем отношении к президенту Владимиру Зеленскому.

"Голосовал ли я на последних выборах? Мы тогда были на сборах. Не было времени и возможности. Не вышло. Но Зеленский и без меня выиграл, я бы за него голосовал", — сказал Милевский в интервью Onliner.

Также футболист вспомнил, как в бытность актером студии "Квартал 95" Владимир Зеленский его пародировал:

Артем Милевский

"Круто было. Одна была телевизионная пародия, а другую показывали на выступлении в концертном зале. Позвали несколько футболистов, меня в том числе. Когда шел, честно, не знал, что Зеленский будет показывать. Уже в зале предупредил Андрей Шевченко: "Про тебя чуть поюморят". Мне в тот вечер и Женька Кошевой сказал: "Давай, готовься!" — "В смысле?!" — "Ну все, сейчас будет про тебя номер". Я говорю: "Да ладно! Чудите вы. Что, больше не про кого? У тебя в зале Шева, Ребров, Шовковский, Алиев..."

По словам Милевского, ему понравились шутки про него со сцены.

"Очень смешно, у меня слезы текли от смеха. Мне понравилось, что всем зашло. Потом еще Жека Кошевой изображал мой переход в "Газиантеп" в тюбетейке. Мне понравился диалог: "На балконе курить нельзя!" — "А сигареты?".

Футболист добавил, что хотя он тесно и не общался с Зеленским, но поддерживал хорошие отношения с ним и командой "Квартала".

"С ним всегда было легко. Думаю, и ребятам из "Квартала" было легко с нами. Они творческие люди, футболисты — тоже творческие люди. Они наши матчи смотрели, мы — их концерты. А так, чтобы встречаться и ужинать, не случалось. А Зеленский, конечно, крутой. Толковый, адекватный, с харизмой и отличным чувством юмора", — сказал Милевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский неожиданно обратился к преезиденту Зеленскому, припомнив ему роль в "Квартале".

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