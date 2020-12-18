Без лучшего вратаря: ФИФА назвала символическую сборную 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с символической сборной-2020, не доверив место в воротах лучшему голкиперу года Мануэлю Нойеру из "Баварии".

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, на позиции "первого номера" по итогам голосования оказался представитель "Ливерпуля" Алиссон Беккер. Полностью команда из лучших футболистов 2020 года выглядит следующим образом:

Голкипер: Алиссон Беккер ("Ливерпуль")

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус")

Напомним, что ранее журнал France Football объявил об отмене церемонии вручения ежегодной награды "Золотой мяч" в 2020-м из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, награду лучшему футболисту 2020 года по версии ФИФА впервые получил поляк Роберт Левандовски, а приз за лучший гол – кореец Хын-Мин Сон из "Тоттенхэма".