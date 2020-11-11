Без лидера: стала известна заявка сборной Украины на матч с Польшей

Михаил Морозов Футбол 11:44, 11.11.2020

Тренерский штаб Андрея Шевченко определился с футболистами, которые помогут сборной Украины в контрольном поединке против Польши, который состоится в среду, 11 ноября, в Катовице.

Из 25 полетевших на матч игроков в заявку попали 23. Наставник нашей национальной команды решил дать отдых лидеру полузащиты из "Шахтера" Тарасу Степаненко и голкиперу "Ворсклы" Дмитрию Ризныку.

Полностью список футболистов, которые могут выйти на поле во встрече с поляками, выглядит следующим образом:

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Жуниор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Ефим Конопля, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Богдан Михайличенко, 17. Александр Зинченко, 18. Валерий Бондарь, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная звезда сборной Польши не примет участие в матче против Украины.

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