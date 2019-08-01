Без лидера: соперник "Динамо" в Лиге чемпионов понес серьезную потерю

В преддверие матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" соперник киевлян — бельгийский "Брюгге" — потерял одного из ведущих игроков.

Полузащитник бельгийского клуба Арно Данджума официально стал игроком английского "Борнмута", сообщает пресс-служба коллектива из Британии.

Арно Данджума vi.nl

Продажа хавбека позволила бельгийцам выручить внушительную сумму в 15 миллионов евро. Данджума был одним из лидеров. В прошлом сезоне он провел за команду 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 "ассиста".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" накануне также потеряло ведущего полузащитника перед стартом в еврокубках.

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