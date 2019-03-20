"Без гнили": в сборной Украины рассказали, как встретили бразильского предателя "Динамо"

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как в национальной команде восприняли натурализацию и вызов нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Мораес и Шевченко footboom

"Абсолютно нормально встретили Мораеса. Я его давно и хорошо знаю. Он приятный человек. У меня с Жуниором хорошие отношения. Как человек он очень хороший, без гнили. К тому же он большой профессионал. В сборной с ним все нормально общаются, здороваются. Сборная Украины – это другая команда, здесь все дружны", – сказал Яремчук в интервью sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес признался, по какой причине решился принять гражданство нашей страны.

Напомним, что в летнее трансферное окно летом 2018-го форвард "Динамо" Мораес подписал контракт с донецким “Шахтером”. Футболистов киевской команды оскорбило это решение и в первом очном противостоянии с горняками они не пожали бразильцу руку.

Бывший партнер Мораеса вратарь “Динамо” Денис Бойко резко высказался о переходе бразильца в “Шахтер”.

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