Без Гармаша, но с Родригесом: "Динамо" огласило заявку на УПЛ

Киевское "Динамо" огласило заявку на украинскую Премьер-лигу 2020/21. В нее вошел 71 футболист.

Как сообщается на официальном сайте команды, в любой момент, даже после начала чемпионата, столичный клуб сможет дозаявить игроков.

Отметим, что вне заявки остались вернувшиеся из аренды Денис Гармаш и Ахмед Алибеков, а также Бенито и Роман Вантух, которые готовились к новому сезону вместе с первой командой.

Полностью заявка "Динамо" выглядит следующим образом ("*" отмечены футболисты из списка "Б")

Вратари: №1 Георгий Бущан, №71 Денис Бойко, №31 Владислав Кучерук*, Руслан Нещерет*, Денис Игнатенко , Богдан Исаченко*, Валентин Моргун*, Иларион Тугай*, Артем Фастов *.

Защитники: №4 Денис Попов*, №13 Артем Шабанов, №16 Виталий Миколенко *, №24 Александр Тымчик, №26 Никита Бурда, №94 Томаш Кендзера, Богдан Белошевский*, Илья Забарный*, Александр Сирота*, Кристиан Биловар*, Антон Боль*, Константин Вивчаренко*, Максим Дячук*, Денис Кузык*, Данил Мащенко*, Евгений Опанасенко*, Данил Скорко*, Даниил Хондак*.

Полузащитники: №5 Сергей Сидорчук, №7 Беньямин Вербич, №8 Владимир Шепелев, №10 Николай Шапаренко, №14 Карлос де Пена, №15 Виктор Цыганков, №17 Богдан Леднев, №18 Александр Андриевский, №20 Александр Караваев, №22 Жерсон Родригес, №29 Виталий Буяльский, №99 Миккель Дуэлунд, Сергей Булеца*, Виктор Близниченко*, Роман Бодня*, Владимир Бражко*, Артур Ващишин*, Владислав Велетень*, Назар Волошин*, Викентий Волошин*, Дилан Вуанту*, Дмитрий Ефименко*, Жозе Мартин Рибейру*, Никита Исадченко*, Вадим Мащенко *, Николай Михайленко*, Ярослав Надольский*, Илья Скрипник*, Юрий Тлумак*, Артем Хацкевич*, Антон Царенко*, Артем Шулянский*, Александр Яцик*.

Форварды: №9 Фран Соль, №11 Георгий Цитаишвили*, №70 Назарий Русин, Евгений Исаенко*, Ибрагим Каргбо*, Владислав Супряга*, Владислав Ванат* Игорь Горбач*, Навин Малыш*, Кирилл Попов*, Даниил Сухоручко*.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть первый официальный матч Луческу у руля "Динамо".

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