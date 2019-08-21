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Без единого касания: в Португалии забили самый невероятный гол в истории футбола

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Юные футболисты португальского "Спортинга" стали авторами по истине самого феноменального и невероятного гола в истории.

В очередном матче национального первенства U-15 с "Альмейримом" команда из Лиссабона отличилась уже через 13 секунд после начала встречи. При этом игроки "львов" ни разу не коснулись мяча.

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Футболисты "Альмейрима" разыграли мяч с центра поля и довели его до своего вратаря Мануэля Пинейро. Тот отпасовал мяч защитнику, который опасаясь прессинга со стороны соперника, вернул пас партнеру. Пинейро толком не попал мячу после чего тот оказался в сетке.

Отметим, что в итоге "Спортинг" отпраздновал разгромную победу – 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист английского "Чарльтона" Лайл Тэйлор отметился новым стилем исполнения ударов с 11-метровой отметки.

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Место
Португалия Лиссабон
Тег
ФК Спортинг
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