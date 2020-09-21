Без двух нападающих: стала известна заявка "Динамо" на матч с "Гентом"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился со списком футболистов, которые будут готовиться к первому квалификационному матчу плей-офф Лиги чемпионов с "Гентом".

Наставник "бело-синих" рассчитывает на 23 игроков. Отметим, что в составе киевлян отсутствуют испанский форвард Фран Соль, датский полузащитник Миккель Дуэлунд и украинский нападающий Артем Кравец, который уже покинул команду.

Список игроков "Динамо", которые могут сыграть с "Гентом".

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Родригес, Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали киевское "Динамо" фаворитом противостояния с бельгийским "Гентом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.