"Без допинга не обошлось": откровения легенды "Динамо"

Как-то в ложе прессы НСК "Олимпийский" группа журналистов затеяла составление символической сборной киевского "Динамо" всех времен. Жаркие были споры, но когда дело дошло до полузащитников, тупиковой ситуации избежать не удалось – кандидатур игроков средней линии поля оказалось больше, чем мест в символической команде.

А кто претенденты? Юрий Войнов, лучший полузащитник чемпионата мира 1958 года; Андрей Биба, лучший игрок Советского Союза 1966 года; Владимир Мунтян, лучший футболист страны 1969 года; Владимир Веремеев, Виктор Колотов, Леонид Буряк, Анатолий Коньков, Владимир Бессонов, Александр Заваров, Юрий Калитвинцев, Валентин Белькевич… Но вот что интересно: все назвали кандидатуру Сабо. "Такой игрок нужен любой команде", – был аргумент представителей СМИ.

Визитная карточка Йожефа Сабо

Родился 29 февраля 1940 года. Заслуженный мастер спорта. Играл в командах "Спартак" (Ужгород), "Динамо" (Киев), "Заря" (Ворошиловград), "Динамо" (Москва). В чемпионатах СССР провел 316 матчей (246 из них – за "Динамо"), забил 42 мяча. Участник чемпионата мира 1966 года, где сборная СССР заняла четвертое место, бронзовый призер Олимпийских игр-1972, участник отборочных матчей ЧЕ-1968 и ЧЕ-1972, ОИ-1968. За сборную СССР провел 40 матчей. Четырехкратный чемпион СССР, трижды серебряный призер, двукратный обладатель Кубка СССР.

Работал тренером в "Заре", СКА (Киев), "Днепре", "Динамо", занимал пост главного тренера сборной Украины (34 матча). Сейчас – эксперт телеканала "Футбол".

С Йожефом Сабо я хорошо знаком уже более 50-ти лет. Не стану утверждать, что он большой любитель давать интервью, но ответы Йожефа Йожефовича журналистам всегда откровенны.

- Многие считают вас эталоном полузащитника. А какие обязанности у игрока этого амплуа на футбольном поле?

- Полузащитники обязаны делать все: отбирать мячи, играть на перехвате, быстро контратаковать, умело защищаться, наносить удары по воротам с различных дистанций, вести атлетическую и довольно жесткую борьбу, менять направление атаки. Ведь недаром говорят: "покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда".

- Вашим первым тренером в "Динамо" был Вячеслав Соловьев. В основном составе вы заиграли, минуя "дубль"…

- Прекрасный тренер, педагог с большой буквы. Его высокая футбольная и человеческая культура нас привлекала. Да и игроком он в прошлом великолепным был. Интересными были его тренировочные занятия. У него учились всему – дисциплине, опрятности… Впрочем, за него скажет лишь тот факт, что он тренер чемпионов СССР 1961 года.

- Когда вы стали мастером спорта?

- В 1960 году "Динамо" впервые стало серебряным призером. Занятое второе место позволило получить звание мастеров спорта СССР Ануфриенко, Сорокину, Базилевичу, Бибе, Серебряникову, Лобановскому и мне. А в 1961 году наша команда покорила свою первую "золотую" вершину. Затем было еще 12 побед в чемпионате СССР, но та первая не забудется никогда, как первая любовь.

- В свое время вы жили в общежитии?

- Сначала – да, а потом получил однокомнатную квартиру в "хрущевке" на первом этаже. Окна квартиры оказались на уровне тротуара, но решетки я не ставил – в те времена было поспокойнее.

Сборники пошли "налево"

- Это правда, что в 1970-х вы самовольно покинули лагерь сборной, которая на своей базе в Подмосковье готовилась к международному матчу?

- А что оставалось делать? Просыпаюсь, а на базе никого нет. Все игроки и тренеры пошли кто "налево", кто "направо". Утро, а их еще нет. Помощник главного тренера мне говорит: "Пойди с массажистом потренируйся". Я рассердился. Собрал вещи – и вечером назад в Киев уехал. Правда, через пару дней вернулся в Москву. Вышел на поле, забил в этом матче мяч, а после игры швырнул в раздевалке футболку и отправился вновь в Киев.

- Давайте тогда вспомним полуфинал ЧМ-1966. Второй тайм матча с немцами вы играли со сломанной ногой, которую, к слову, вам повредил не кто иной, как Беккенбауэр…

- Думаю, что это было сделано специально. В конце первой половины встречи я выполнял подкат, и он прыгнул мне на ногу. В результате – закрытый перелом голеностопа и целый тайм впереди, а замениться уже нельзя.

- Какой ваш самый памятный матч в карьере игрока?

- Это поединки против "Селтика" в 1967 году в 1/16 финала Кубка чемпионов. Они мне удались, особенно гостевая встреча, ведь с двух моих передач забито было два гола, что принесло нам победу – 2:1.

- А в карьере тренера?

- Конечно же, это победный поединок "Динамо" в Лиге чемпионов против московского "Спартака" в Киеве 14 сентября 1994 года. Сумасшедшая игра получилась.

- Лучший гол?

- Это мяч, забитый Виктору Банникову, который тогда выступал за московское "Торпедо". Матч проходил в Лужниках. Сместившись с правого фланга левее, я ударил что есть силы левой ногой. Мяч попал точно в девятку, да так, что там и застрял в дуге!

12-й игрок разбушевался

- В 32 года Константин Бесков пригласил вас в московское "Динамо". Вы сразу вписались в команду. Динамовцы первыми из московских клубов вышли в финал Кубка Кубков, но в решающем матче уступили "Глазго Рейнджерс" (2:3). Правда, не обошлось без скандала…

- Матч против "Рейнджерс" так и не был доигран. Сейчас такое представить невозможно… В той ситуации безобразно вели себя зрители, трижды выбегавшие на поле. Да и шотландцы как-то странно были готовы к поединку. Уверен, что без допинга не обошлось. Под занавес встречи у некоторых игроков появилась пена на губах, они не могли нормально передвигаться. Проигрывая 0:3, мы переломили ход матча, забили два гола и должны были сравнивать счет, дожимать шотландцев. Но болельщики высыпали на поле и не дали доиграть поединок, хотя оставалось еще минут шесть-семь. Соперника оштрафовали, однако Кубок вручили шотландцам.

- Что за конфликт был у вас с Виктором Масловым?

- Маслов настаивал, чтобы я осваивал для себя амплуа "волнореза". Виктор Александрович был тренером-авангардистом, а такого амплуа в футболе тогда не было. "Волнорез" должен был встречать атаку соперника, дробить ее, разрывать. И должен был первым начинать контратаку своей команды. Такое перевоплощение меня не устраивало. И в "Динамо", и в сборной я играл на позиции флангового полузащитника, и в другой роли себя не представлял. Маслов не уступал. Одним словом, нашла коса на камень. Почувствовал, что отношение тренера ко мне изменилось, и в 29 лет перешел в "Зарю". Но прошли годы, и я осознал, что был тогда неправ.

- Вы прекрасно всегда выглядите – элегантный, опрятный. Как удается держать себя в такой прекрасной форме?

- В первую очередь, нужно любить жизнь, и никогда не унывать, что бы ни случилось. А главное – следить за своим здоровьем, и делать это постоянно. И тогда на вашей жизненной грядке будет все в порядке.

- Свой день рождения вы празднуете раз в четыре года. Не обидно?

- В одной из песен есть такие слова: "День рождения – грустный праздник…" У меня же таких дней не так уж и много, посчитайте сами (улыбается).