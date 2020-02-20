Бесстрашный: португальский футболист подписал контракт с командой из Уханя

Португальский защитник Даниэль Кариссу, последним клубом которого была испанская "Севилья", подписал контракт с китайской командой "Ухань Залл", несмотря на эпидемию коронавируса.

В официальном Instagram клуба была опубликована новость о переходе футболиста, который начинал карьеру у себя на родине за "Спортинг", после чего переехал в Англию, где защищал цвета "Рэдинга".

Даниэль Кариссу

В нынешнем сезоне 31-летний Кариссу не был игроком основного состава, приняв участие в 11 матчах испанской Ла Лиги и 1 поединке Лиги Европы. На его счету также 1 выход в стартовом составе сборной Португалии в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, старт китайской футбольной Суперлиги перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. А новичок "Манчестер Юнайтед" Одион Игало, который до перехода в английский клуб выступал за "Шанхай Шеньхуа", был помещен в двухнедельный карантин.

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