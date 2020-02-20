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20 февраля • обновлено в 15:56
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Бесстрашный: португальский футболист подписал контракт с командой из Уханя

1.1т
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Португальский защитник Даниэль Кариссу, последним клубом которого была испанская "Севилья", подписал контракт с китайской командой "Ухань Залл", несмотря на эпидемию коронавируса.

В официальном Instagram клуба была опубликована новость о переходе футболиста, который начинал карьеру у себя на родине за "Спортинг", после чего переехал в Англию, где защищал цвета "Рэдинга".

Даниэль Кариссу

Даниэль Кариссу

官宣丨丹尼尔-卡里索（Daniel Carriço）转会加盟武汉卓尔 Official: Daniel Carriço @dani6sfc joined us. Welcome to Wuhan. 经双方友好协商，葡萄牙球员丹尼尔-卡里索（Daniel Carriço）由塞维利亚足球俱乐部转会加盟武汉卓尔职业足球俱乐部。 卡里索身体素质不俗，防守技术及意识俱佳，经验丰富、体能充沛，他既是一名防守稳固的中场球员，更是球队后防线上的定海神针。欢迎丹尼尔-卡里索加入武汉卓尔大家庭，期待他在未来为球迷朋友们奉献更多精彩的表现！ #Wuhan #WuhanZall #WuhanZallFC #csl #chinasuperleague #chinesesuperleague #武汉卓尔 #因为有你卓尔不凡

Публикация от WuhanZall F.C. (@wuhanzallfc)

В нынешнем сезоне 31-летний Кариссу не был игроком основного состава, приняв участие в 11 матчах испанской Ла Лиги и 1 поединке Лиги Европы. На его счету также 1 выход в стартовом составе сборной Португалии в 2015 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, старт китайской футбольной Суперлиги перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. А новичок "Манчестер Юнайтед" Одион Игало, который до перехода в английский клуб выступал за "Шанхай Шеньхуа", был помещен в двухнедельный карантин.

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Тема
чемпионат Китая
Место
Китай Ухань
Теги
ФК Спортинг ФК Севилья
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