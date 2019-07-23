Беспредел как в 90-х: полиция в России жестко избила фанатов, и ждет премий

В России произошел очередной громкий инцидент с футбольными фанатами. После матча 2-го тура премьер-лиги "Ростов" — "Спартак" бойцы Росгвардии на стадионе избили фанатов московского клуба.

После поединка фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Избиение ростовским ОМОНом болельщиков "Спартака" twitter.com/UgodnikOnTour

Пользователи в соцсетях сообщают, что фанаты "Спартака" 30 минут не могли покинуть подтрибунное помещение "Ростов Арены". После этого разгонять толпу прибыли полицейские, которые начали применять насилие и спецсредства против болельщиков.

На появившихся в интернете видео видно, как представители ОМОНа избивают болельщиков, добивают дубинками уже лежащих на полу фанатов.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

Также пользователи пишут, что отношения полиции и болельщиков остаются такими же, как в "дикие 90-е", и чемпионат мира-2018 в России, на котором работали "добрые полицейские", вряд ли кого-то мог ввести в заблуждение.

"Ничего не изменилось, была лишь краткосрочная оттепель на месяц на период чемпионата мира. Увы, красавцы-стадионы таким "обслуживанием интересов болельщиков" привлекать народ на трибуны точно не будут. "Спартак" жестко и по делу вступился за болельщиков - Антон Лисин молодец. РПЛ сделала заявление "и вашим, и нашим" — отреагировали, но для галочки. А вот силовики в Ростове молчат. И не случайно. Как сообщают наши источники в Ростове, некоторые всерьёз ждут награждений за обеспечение эффективного противодействия", — пишет Telegram-канал "Спорт и сплетни".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий спровоцировал драку в матче чемпионата России.

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