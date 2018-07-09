Беспредел: ФИФА оштрафовала хорвата за фразу об Украине на крупную сумму

ФИФА оштрафовала экс-менеджера сборной Хорватии Огнена Вукоевича, обнародовавшего скандальный видеоролик со словами Домагоя Виды: "Слава Украине!"

Вукоевич оштрафован на 15 000 швейцарских франков (12,8 тысяч евро), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА. Официальная причина такого решения - "неспортивное поведение".

Отмечается, что ФИФА при вынесении решения приняла во внимание тот факт, что Вукоевич принес извинение за произошедшее, а Хорватский футбольный союз своевременно принял меры и лишил Вукоевича аккредитации.

Напомним, после матча Россия – Хорватия Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение со словами "Слава Украине!". Вида получил предупреждение от ФИФА. Интересно отметить, что Вукоевич в видеоролике сказал лишь: "Эта победа за "Динамо" и Украину. Вперед, Хорватия!". Фраза "Слава Украине!" принадлежит Виде.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава хорватского футбола отрекся от экс-игрока "Динамо".