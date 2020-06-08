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8 июня • обновлено в 10:10
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Беседин высказался о враче, из-за которого у него нашли допинг

  • Нападающий провалил допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против "Мальме"

  • В его крови нашли запрещенный препарат фонтурацетам, который попал в его организм по ошибке главврача "Динамо"

  • Он перепутал таблетки и случайно дал Беседину не то лекарство

  • Дисквалификация футболиста действует до 19 декабря 2020 года

1.3т
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Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал о взаимоотношениях с главным врачом команды Леонидом Мироновым, из-за которого он получил годичную дисквалификацию за допинг.

"Я, мягко говоря, сказал, чтобы я его больше не видел в своей жизни. Чтобы он просто на глаза мне не попадался. Как это нет обиды, если человек забрал у меня год? Я занимался любимым делом, а он забрал у меня год. Может даже чуть больше. Конечно, какие-то обиды есть. Но что я ему сделаю? Надавать лещей, бить его или что-то еще за это? А на самом деле есть, за что. Я знаю, что я никогда ничего не принимал", – рассказал Беседин в эфире программы "Профутбол".

Артем Беседин

Артем Беседин

dynamo.kiev.ua

Он признался, что боится пить лекарства без ведома врачей, поэтому всегда действовал очень осторожно, когда речь заходила о болезнях.

"Я вообще очень боюсь пить что-то без ведома врачей, это вообще не для меня. Я всегда этого сторонился. Когда я куда-то лечу, и у меня есть температура, я всегда на связи с доктором, а лекарства беру только на базе "Динамо". В этом плане я очень скрупулезный. По этой истории можно фильм снимать", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УЕФА вынесли окончательный вердикт по делу Беседина.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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