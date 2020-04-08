Беседин назвал "очень большую трудность" в "Динамо"

Футболист "Динамо" Артем Беседин признался, что ему как нападающему очень сложно отметиться забитыми мячами.

Артем Беседин ФК Динамо

"Мало моментов бывает в матче или их вообще нет. Нападающему в "Динамо" очень трудно найти моменты. Не знаю, с чем это связано. Ну вот очень трудно. Если сам что-то не выкрутишь, не сделаешь – в принципе, момента и не будет за весь матч. Думаю, в этом проблема. Мало фланговых атак, мало хороших подач, но это мое мнение. Конечно, у меня есть моменты, в которых я не забиваю. Я с этим согласен. Надо просто, чтобы в каждой линии был баланс. Каждый знал свою работу на поле и делал ее хорошо. И все", - цитирует спортсмена телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Беседин дал первый комментарий по поводу дисквалификации из-за допинга, который был выявлен у него после матча пятого тура Лиги Европы против "Мальме".

впервые о проваленном допинг-тесте Артема Беседина стало известно 20 декабря 2019 года. 25 февраля УЕФА вынес вердикт футболисту.

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