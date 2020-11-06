"Бенфика" совершила потрясающий камбек в ЛЕ, отыграв два гола в меньшинстве. Видео

"Бенфика" совершила впечатляющий камбек в домашнем матче третьего тура Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс".

Португальцы открыли счет уже на второй минуте, но на 19-й остались в меньшинстве – за фол последней надежды был удален центральный защитник команды Николас Отаменди. В середине первого тайма гостям удалось забить два гола за две минуты и выйти вперед.

Во второй половине "Рейнджерс" удвоил преимущество и, казалось, обеспечил себе победу в поединке, но футболисты "Бенфики" проявили невероятную силу воли и отыгрались. За 13 минут до окончания основного времени они сократили отставание в счете, а уже в компенсированное время сумели свести матч вничью – 3:3.

После трех игр португальцы и шотландцы уверенно лидируют в группе D с семью набранными очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Рапид" и "Дандолк" выдали фантастическую концовку поединка, забив пять голов за последние 15 минут.