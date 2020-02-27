"Бенфика" - "Шахтер": видеообзор матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с португальской "Бенфикой". Поединок прошел в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш" и завершился со счетом 3:3.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор этого матча.

"Бенфика" Португалия – "Шахтер" Украина 3:3 (2:1, 1:2)

Голы: 1:0 – 9 Пицци, 1:1 – 12, автогол Рубен Диаш, 2:1 – 36 Рубен Диаш, 3:1 – 47 Рафа Силва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрик.

Бенфика – Влаходимос, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Шикинью (Сеферович, 67), Таарабт, Рафа Силва, Вайгль, Пицци (Жота, 79), Диего Соуза (Винисиус, 79).

Шахтер – Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Степаненко, Алан Патрик (Хочолава, 90), Маркос Антонио, Мораес.

Предупреждения: Исмаили (43), Рафа Силва (50), Тайсон (83), Коноплянка (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад в первом матче 1/18 финала "Шахтер" обыграл "Бенфику". Поединок плей-офф Лиги Европы прошел в Харькове на ОСК "Металлист" и завершился со счетом 2:1.

Все ключевые события случились во втором тайме. Украинская команда первой открыла счет, но спустя 10 минут гости смогли его сравнять. Решающий гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

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