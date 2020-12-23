"Бенфика" пытается купить у "Шахтера" игрока сборной Украины – СМИ

Максим Иншаков Футбол 22:21, 23.12.2020 Обновлено: 23:32, 23.12.2020

Португальская "Бенфика" ведет переговоры с "Шахтером" о трансфере полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко, сообщает Record.

Представители вице-чемпиона Португалии уже связались с 24-летним футболистом, у которого в конце этого сезона заканчивается контракт с украинским клубом.

Коваленко является воспитанником "Шахтера" и выступает за основную команду с 2015 года. В текущем сезоне украинский хавбек провел 11 матчей, в которых забил четыре гола. По данным Transfermarkt стоимость игрока составляет € 4,5 млн.

За национальную команду Виктор дебютировал в 2016-м. В составе "сине-желтых" сыграл 30 матчей, отметившись одной результативной передачей и заработав четыре предупреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Шахтера" Луиш Каштру в интервью португальским СМИ выделил в своей команде полузащитника Виктора Коваленко.

Главный тренер донецкого клуба не поскупился на комплименты футболисту, назвав его фантастическим игроком.

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