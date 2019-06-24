"Бьемся за нацию, а получаем..." Лидер сборной Украины U-20 признался в разочаровании после победы на ЧМ

Герой чемпионата мира по футболу U-20 Ефим Конопля признался, что был разочарован отсутствием внимания к команде после победы на турнире в Польше.

Игрок "Шахтера" рассказал, что ждал большего от встречи команды в Киеве после финального матча с Южной Кореей (3:1).

Ефим Конопля с чемпионским кубком

"Я ожидал просто немного большего. Какого-то ажиотажа, наверное. Так, как в других странах к чемпионам мира относятся: парады, салюты, фейерверки. В аэропорту большая часть тех, кто встречал – родственники и журналисты. Не знаю, как это комментировать, уже все случилось. Думаю, человек из любой страны сказал бы, что он поражен и страшно разочарован этим. Обидно, что так все получается: мы сражаемся, бьемся за нацию, а получаем вымпел и спасибо", – цитирует Коноплю Football.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины U-20 и киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, как после победы на чемпионате мира не смог принять поздравление от президента клуба Игоря Суркиса.

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