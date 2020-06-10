Белорусский вратарь забил решающий гол на последних секундах и убежал целоваться на трибуну

Необычный случай произошел в матче чемпионата любительской футбольной лиги Беларуси.

Вратарь команды "Динамо-Living Air" Денис Карбанович на последних секундах сравнял счет в игре с "Ареной-2010" (2:2). Голкипер откликнулся на подачу с углового, головой вколотив мяч в сетку. После этого Карбанович пробежал все поле, чтоб поцеловать свою невесту.

В комментариях болельщики восторгаются и забитым голом, и романтичным поступком футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 26-го тура чемпионата Черногории футболист "Будучности" Милош Раичкович забил невероятный по красоте гол в ворота "Сутьески".

Нападающий хозяев получил мяч на линии центрального круга, оценил позицию голкипера соперников и мощно пробил по воротам, забросив игровой снаряд ему за шиворот.