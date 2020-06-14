Нападающий минского "Динамо" Евгений Шикавка отметился потрясающим ударом в 13-м туре чемпионата Беларуси по футболу.

На 36-й минуте игры против Славии-Мозырь" 27-летний форвард в районе штрафного полукруга получил скидку от партнера, фантастически извернулся в воздухе, и слету пробил "ножницами".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться этим шедевром.

В таблице чемпионата Беларуси минское "Динамо" с 19 очками занимает 7 место, "Славия" из Мозыря идет 10-й, имея 15 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий киевского "Динамо" Виктор Цыганков забил роскошный гол в центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. 22-летний футболист сборной Украины ударом со штрафного словно рукой легко перекинул сетку и положил мяч четко в угол ворот.