Белорусский футболист влетел в рекламный щит и "застрял в текстурах"

Максим Богданов Футбол 12:50, 12.04.2020 Обновлено: 12:56, 12.04.2020

Курьезный эпизод произошел в матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге между "Слуцком" и "Витебском" (1:1).

На последних секундах игры форвард хозяев Артем Сердюк не догнал дальнюю передачу и решил выместить злость на рекламном щите.

Баннер не выдержал удар футболиста. Сердюк пробил дыру, застряв там ногой. Болельщики высмеяли такой эпизод, посчитав что нападающий "застрял в текстурах".

Как сообщал OBOZREVATEL, на первом полуфинальном матче Кубка Беларуси между брестским "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска были приняты неожиданные меры для создания иллюзии присутствия фанатов на трибунах.

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