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12 апреля • обновлено в 13:44
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Белорусский футболист влетел в рекламный щит и "застрял в текстурах"

1.8т
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Курьезный эпизод произошел в матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге между "Слуцком" и "Витебском" (1:1).

На последних секундах игры форвард хозяев Артем Сердюк не догнал дальнюю передачу и решил выместить злость на рекламном щите.

Баннер не выдержал удар футболиста. Сердюк пробил дыру, застряв там ногой. Болельщики высмеяли такой эпизод, посчитав что нападающий "застрял в текстурах".

Белорусский футболист во время матча "застрял в текстурах"

Как сообщал OBOZREVATEL, на первом полуфинальном матче Кубка Беларуси между брестским "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска были приняты неожиданные меры для создания иллюзии присутствия фанатов на трибунах.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Беларуси
Место
Беларусь
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