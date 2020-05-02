Белорусский футболист рассказал правду о коронавирусе в стране

Защитник "Витебска" Олег Карамушка признался, что тренеры запрещают футболистам обсуждать возможную приостановку чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на распространение в стране коронавируса.

Олег Карамушка

"Поначалу были разговоры о приостановке чемпионата Белоруссии, но потом они поутихли. Тренеры сказали нам прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности – в раздевалке чаще дезинфицируем руки. Также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий", - цитирует 36-летнего Карамушку Metaratings.

По словам спортсмена команда большую часть времени проводит дома

"Мы никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний властей, ограничили время своей работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший врач "Спартака" Юрий Васильков раскритиковал отношение властей Беларуси к пандемии коронавируса, заявив, что стране придется на коленях просить о помощи.