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3 мая • обновлено в 22:55
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Белорусский футболист рассказал правду о коронавирусе в стране

11.5т
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Защитник "Витебска" Олег Карамушка признался, что тренеры запрещают футболистам обсуждать возможную приостановку чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на распространение в стране коронавируса.

Олег Карамушка

Олег Карамушка

"Поначалу были разговоры о приостановке чемпионата Белоруссии, но потом они поутихли. Тренеры сказали нам прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности – в раздевалке чаще дезинфицируем руки. Также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий", - цитирует 36-летнего Карамушку Metaratings.

По словам спортсмена команда большую часть времени проводит дома

"Мы никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний властей, ограничили время своей работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший врач "Спартака" Юрий Васильков раскритиковал отношение властей Беларуси к пандемии коронавируса, заявив, что стране придется на коленях просить о помощи.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Беларуси
Место
Беларусь
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