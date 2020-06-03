Белорусский футболист Кирилл Кириленко разорвал контракт с клубом УПЛ из-за коронавируса

Михаил Морозов Футбол 17:11, 3.06.2020

19-летний белорусский нападающий Кирилл Кириленко разорвал контракт со львовскими "Карпатами", поскольку боялся заболеть коронавирусом.

Он сделал это до того, как стало известно о массовом заражении COVID-19 в команде.

"В первую очередь скажу, что уехал из команды не по футбольным причинам. Я вернулся в клуб после того, как чемпионат решили возобновить, тренировался, готовился к матчам. Но то, что сейчас творится в мире, я имею в виду пандемию, внесло определенные коррективы в жизнь, в карьеру, в том числе мою. Я решил, что мне жизнь все-таки дороже, чем карьера. Не хочется рисковать, а лучше побыть в безопасности, с семьей. В итоге, как вижу, это решение правильное. Насколько знаю, в "Карпатах" введен карантин до 16 июня", – цитирует слова футболиста издание Tribuna.

Кирилл Кириленко
Футбик.by

Кириленко отметил, что руководство клуба с понимаем отнеслось к его решению.

"С пониманием, все абсолютно нормально. Руководство, тренеры понимают, что в такой ситуации в чужой стране одному находиться очень тяжело, да и небезопасно. Никто не знает, что будет дальше. А если, не дай Бог, еще заболею, как решать вопрос с больницей, лечением? Все это заходило очень далеко, я уже банально не мог тренироваться, не думая об этом", – рассказал нападающий.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом во львовских "Карпатах" выросло до 26 человек.

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