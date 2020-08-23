Белорусские футболисты стали отмечать голы жестом Тихановской. Видео

Максим Иншаков Футбол 11:25, 23.08.2020 Обновлено: 11:34, 23.08.2020

Белорусские футболисты стали праздновать голы в национальном чемпионате, подняв одну руку с пальцами согнутыми в кулаке, а вторую со сложенными пальцами в виде буквы V.

Такой жест используется командой Светланы Тихановской во время протестных митингов в Беларуси.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова
Belsat.eu
Протесты в Кракове в поддержку Беларуси

Таким образом свой мяч отметил футболист ФК "Рух" Олег Никифоренко в игре с "Городеей"

Игрок бретского "Динамо" Евгений Шикавка в поединке против "Слуцка"

Нападающий "Ислочи" Николай Януш в матче с солигорским “Шахтером”.

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