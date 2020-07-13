Белорусские футболистки призвали проверить пол одной из участниц чемпионата

18 футболисток одного из клубов женского чемпионата Беларуси написали открытое письмо, в котором призвали проверить пол игрока минского "Динамо" Салиматы Симпоре.

"Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги за команду ФК "Динамо-БГУФК" был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу. Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой ФК "Динамо-БГУФК" спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в "допинговой чистоте" вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных). Основываясь на вышеперечисленных фактах, просим провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки Симпоре Салиматы", – цитирует издание Sport.tut.by текст письма.

Белорусская федерация футбола (АБФФ) заявила, что при оформлении заявки Симпоре на участие в чемпионате футболисткой были предоставлены все необходимые документы. Кроме того, она провела несколько десятков официальных матчей под эгидой ФИФА за женские сборные Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.

Как сообщал OBOZREVATEL, название белорусского футбольного клуба взорвало сеть.