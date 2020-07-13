МоваЯзык

Топ-темы:

Белорусские футболистки призвали проверить пол одной из участниц чемпионата

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
944
Салимата Симпоре (по центру)

Белорусские футболистки призвали проверить пол Салиматы Симпоре (на фото по центру) (Источник фото - Официальный сайт минского "Динамо").

18 футболисток одного из клубов женского чемпионата Беларуси написали открытое письмо, в котором призвали проверить пол игрока минского "Динамо" Салиматы Симпоре.

"Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги за команду ФК "Динамо-БГУФК" был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу. Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой ФК "Динамо-БГУФК" спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в "допинговой чистоте" вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных). Основываясь на вышеперечисленных фактах, просим провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки Симпоре Салиматы", – цитирует издание Sport.tut.by текст письма.

Белорусская федерация футбола (АБФФ) заявила, что при оформлении заявки Симпоре на участие в чемпионате футболисткой были предоставлены все необходимые документы. Кроме того, она провела несколько десятков официальных матчей под эгидой ФИФА за женские сборные Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.

Как сообщал OBOZREVATEL, название белорусского футбольного клуба взорвало сеть.

Беларусьчемпионат Беларуси
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол