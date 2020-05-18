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18 мая • обновлено в 18:27
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Белорусская футболистка Екатерина Дудко невероятным образом не попала в пустые ворота –​​​​​​​ видеофакт

4.7т
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Капитан гродненского "Немана" Екатерина Дудко отметилась диким промахом в домашнем матче третьего тура женской Высшей лиги Беларуси против сборной Беларуси до 19 лет.

На седьмой минуте встречи хозяева разыграли аут, который закончился подачей в штрафную площадь. Мяч летел в руки голкиперу Полине Малаевой, но она не сумела его зафиксировать, в результате чего игровой снаряд отлетел прямо на ногу Дудко, однако нападающая невообразимым образом не попала в ворота.

Екатерина Дудко

Екатерина Дудко

УНИАН

Несмотря на эту неудачу, 28-летняя футболистка не упала духом и отличилась голом спустя 25 минут, а ее команда добилась минимальной победы со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Болгарии футболист не попал в ворота с нескольких сантиметров.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Место
Беларусь Гродно
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