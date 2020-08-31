Белодед закрутила роман с футболистом "Динамо" – СМИ

Александр Чеканов Футбол 12:32, 31.08.2020

Украинская звезда дзюдо Дарья Белодед закрутила роман с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым.

19-летняя двукратная чемпионка мира и 21-летний игрок столичной команды были замечены вместе на презентации фильма "Анаконда", посвященного Дарье.

Денис Попов сопровождал Дарью Белодед во время презентации фильма "Анаконда"
JetSetter.ua
Денис Попов и Дарья Белодед посетили вместе премьеру ленты о дзюдоистке
JetSetter.ua

Белодед пришла на презентацию картины в компании Попова, который ни на шаг не отходил от девушки. Во время просмотра фильма молодые люди нежно держали друг друга за руку и что-то обсуждали. Соответствующие снимки были представлены изданием JetSetter.

Денис Попов и Дарья Белодед
JetSetter.ua
Денис Попов и Дарья Белодед в кино
JetSetter.ua

При этом официально спортсмены никак не комментируют свою личную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото Андрея Шевченко с тренировки сборной Украины по футболу вызвало ажиотаж в сети.

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