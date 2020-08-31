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Белодед закрутила роман с футболистом "Динамо" – СМИ

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,1 т.
Дарья Белодед и Денис Попов во время презентации фильма 'Анаконда'

Дарья Белодед и Денис Попов во время презентации фильма "Анаконда". JetSetter.ua

Украинская звезда дзюдо Дарья Белодед закрутила роман с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым.

19-летняя двукратная чемпионка мира и 21-летний игрок столичной команды были замечены вместе на презентации фильма "Анаконда", посвященного Дарье.

Денис Попов сопровождал Дарью Белодед во время презентации фильма "Анаконда"

Денис Попов сопровождал Дарью Белодед во время презентации фильма "Анаконда" JetSetter.ua

Денис Попов и Дарья Белодед посетили вместе премьеру ленты о дзюдоистке

Денис Попов и Дарья Белодед посетили вместе премьеру ленты о дзюдоистке JetSetter.ua

Белодед пришла на презентацию картины в компании Попова, который ни на шаг не отходил от девушки. Во время просмотра фильма молодые люди нежно держали друг друга за руку и что-то обсуждали. Соответствующие снимки были представлены изданием JetSetter.

Денис Попов и Дарья Белодед

Денис Попов и Дарья Белодед JetSetter.ua

Денис Попов и Дарья Белодед в кино

Денис Попов и Дарья Белодед в кино JetSetter.ua

При этом официально спортсмены никак не комментируют свою личную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото Андрея Шевченко с тренировки сборной Украины по футболу вызвало ажиотаж в сети.

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ФК Динамо КиевДенис ПоповДарья Белодед
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