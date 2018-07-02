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Чемпионат мира 2018
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Бельгия в матч-триллере вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

1.4тЧитать новость на украинском

Сборная Японии едва не сотворила невероятную сенсацию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. В битве за четвертьфинал турнира азиаты в сумасшедшей игре уступили на последних секундах Бельгии - 2:3.

Первый тайм прошел под диктовку бельгийцев, которые после активности соперника, в середине 45-минутки прижали его к воротам. Однако полумоменты Азара, Лукаку Мертенса ничем не закончились.

А сразу после перерыва Япония просто шокировала весь мир, отгрузив в ворота Куртуа два мяча в течение четырех минут. Сначала Харагучи, а затем Инуи поставили "красных дьяволов" на колени.

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Бельгия пребывала в состоянии грогги и могла пропустить третий гол. Но на 69-й минуте Вертонген невероятным ударом головой сократил отставание в счете, а через пять минут Феллаини расстрелял Кавасиму ударом в упор.

За пять минут до конца основного времени вратарь японцев сотворил два суперсейва. В течение полуминуты Кавасима отразил удары Шадли и Лукаку.

Бельгийцы решили исход встречи на четвертой добавленной минуте. После углового у своих ворот подопечные Роберто Мартинеса разыграли показательную контратаку, которые ударом в пустые ворота завершил Шадли.

Таким образом, именно Бельгия сыграет с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче сборных России и Испании произошло историческое событие на чемпионатах мира по футболу.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияРостов-на-Дону
Объекты
сборная Бельгии по футболусборная Японии по футболу
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