Бельгия – Япония: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Бельгия и Япония сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 в России. Встреча состоится в понедельник, 2 июля, на стадионе "Ростов Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Япония (начало - в 21:00 по киевскому времени).

"Красные дьяволы" уверенно преодолели групповой этап, поочередно обыграв Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0). А вот их соперники угодили в громкий скандал. Последняя встреча японцев с Польшей ознаменовалась позорным поведением футболистов на последних минутах. В группе же японцы победили Колумбию (2:1), сыграли вничью с Сенегалом (2:2) и проиграли Польше (0:1).

Несмотря на проигрыш 0:1, азиаты знали, что выходят в 1/8 финала за счет правила фейр-плей (меньшего количества желтых карточек, чем у сенегальцев). В итоге заключительные мгновения матча Япония - Польша превратились в настоящий фарс - команды просто перекатывали мяч, не атакуя ворота друг друга.

Отметим, что Бельгия и Япония ранее встречались на ЧМ-2002. Тогда команды сыграли вничью - 2:2. Кроме того, в ноябре прошлого года европейцы добыли победу в товарищеском матче - 1:0.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Ростов-на-Дону, стадион "Ростов Арена"

Главный арбитр: Маланг Дьедиу (Сенегал)

Бельгия – Япония – 0:0

Бельгия (4-3-3): 1. Куртуа - 2. Алдервейрелд, 4. Компани, 5. Вертонген - 15. Менье, 6. Витсель, 7. Де Брейне, 11. Карраско, - 14. Мертенс, 9. Р. Лукаку, 10. Э. Азар (к).

Запасные: 12. Миньоле (гк), 13. Кастелс (гк), 3. Вермален, 8. Феллайни, 16, Т. Азар, 17. Тилеманс, 18. Янузай, 19. Дембеле, 20. Бойата, 21. Батшуайи, 22. Шадли, 23. Дендонкер.

Япония (4-2-3-1): 1. Кавасима - 19. Х. Сакаи, 22. Йосида, 3. Седзи, 5. Нагатомо - 17. Хасэбэ (к), 7. Сибасаки - 8. Харагути, 10. Кагава, 14. Инуи - 15. Осако.

Запасные: 12. Хигасигути (гк), 23. Накамура (гк), 2. Уэда, 4. К. Хонда, 6. Эндо, 9. Окадзаки, 11. Усами, 13. Муто, 16. Ямагути, 18. Осима, 20. Макино, 21. Г. Сакаи.

_____________________________________________________________________

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Довольно много игроков сегодня "на карточках". У Японии это сразу 4 человека - Эйдзи Кавасима, Макото Хасэбэ, Томоаки Макино и Такаши Инуи. У бельгийцев же сразу пятеро - Тома Менье, Ян Вертонген, Кевин Де Брейне, Юри Тилеманс, Леандер Дендонкер.

Если кто-то из этих ребят получит желтую, автоматически пропустит четвертьфинал.

20 МИНУТ ДО МАТЧА. Вот вам и перемены в составе сборной Бельгии - почти весь "старт" сменил Роберто Мартинес! 10 замен по сравнению с предыдущим матчем - такого на ЧМ не было с 2006-го!

10 - Belgium have made 10 changes to their starting line-up against Japan - the most in a World Cup match since Spain v Saudi Arabia in World Cup 2006 (11 changes for Spain). Refreshed.#BEL #JPN #BELJPN #WorldCup pic.twitter.com/fzSxXPa6L9 — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2018

40 МИНУТ ДО МАТЧА. Накануне поединка с Японией вратарь бельгийцев Тибо Куртуа в небольшом интервью сайту ФИФА поделился мнением о команде японцев и рассказал о специфике выступлений Бельгии на ЧМ.

60 МИНУТ ДО МАЧТА. Сегодня Бельгия и Япония будут действовать по таким расстановкам.

70 МИНУТ ДО МАТЧА. Стали известны стартовые составы команд!

90 МИНУТ ДО МАТЧА. Пока команды выходят на предматчевые тренировки, болельщики сравнивают их статистику выступлений на групповом этапе.

180 МИНУТ ДО МАТЧА. Ориентировочные составы на сегодняшний матч.

Бельгия (ориентировочный состав): Тибо Куртуа – Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд – Аксель Витсель, Кевин Де Брейне, Янник Карраско, Тома Менье – Дрис Мертенс, Эден Азар – Ромелу Лукаку

Япония (ориентировочный состав): Эйдзи Кавасима – Хироки Сакаи, Мая Йосида, Гэн Седзи, Юто Нагатомо – Макото Хасебе, Гаку Сибасаки – Гэнки Харагути, Синдзи Кагава, Такаси Инуи – Юя Осако

