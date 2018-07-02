Бельгия - Япония: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборные Бельгии и Японии в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России устроили интригующий футбольный триллер, украшением которого, в лучших традициях фильмов Альфреда Хичкока, стала развязка.

В Ростове-на-Дону к середине второго тайма бельгийская сборная уступала в счете - 0:2, но сумела переломить ход игры и, благодаря заменам, вырвать победу. Решающий гол в исполнении Шадли "Красные дьяволы" забили на 4-й добавленной минуте игры!..

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Бельгия – Япония 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 - 48 Харагути, 0:2 - 52 Инуи, 1:2 - 69 Вертонген, 2:2 - 74 Феллаини, 3:2 - 90+4 Шадли.

Бельгия - Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско (Шадли, 65), Витцель, Азар, Мертенс (Феллаини, 65), Лукаку.

Япония - Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 81), Кагава, Харагути (Хонда, 81), Инуи, Осако.

Предупреждение: Сибасаки (40).

В 1/4 финала бельгийцы сыграют 6 июля с главным фаворитом турнира - сборной Бразилии.