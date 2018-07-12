Бельгия – Англия: прогноз на матч за 3-е место ЧМ-2018

Сборная Бельгии считается фаворитом матча за третье место чемпионата мира по футболу 2018 года с Англией. Команды встретятся в субботу, 14 июля, на стадионе "Санкт-Петербург". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Англия. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

Ставки на победу "красных дьяволов" в основные 90 минут поединка принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается показателем 3,60. А котировки на завоевание "бронзы" турнира англичанами достигают уровня 3,20. При этом поставить на то, что Бельгия станет третьей командой мира можно с коэффициентом 1,61. Аналогичная позиция на "трех львов" оценивается котировкой 2,25.

Аналитики обещают, что встреча получится зрелищной. На то, что в игре будет забито не менее трех мяч, можно поставить с показателем 1,61.

Интересно, что Англия и Бельгия уже встречались на ЧМ-2018. Встреча третьего тура группового турнира завершилась минимальной победой "красных дьяволов" – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита финального матча ЧМ-2018.