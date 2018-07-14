Бельгия – Англия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2018

Сборная Бельгии в субботу, 14 июля, сыграет с командой Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Утешительный финал пройдет на стадионе "Санкт-Петербург". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Англия. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

Команды уже играли друг с другом на российском мундиале. Поединок группового этапа завершился победой бельгийцев – 1:0.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БЕЛЬГИЯ – АНГЛИЯ

Встречу двух европейских команд можно будет увидеть на телеканале "Интер", где также пройдет традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию из Санкт-Петербурга проведут российские вещатели "Россия 1" и "Матч ТВ", а также белорусский канал "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БЕЛЬГИЯ – АНГЛИЯ

Фаворитом противостояния считается бельгийская команда. Ставки на победу "красных дьяволов" в основное время оценивается котировкой 2,15.

На ничью по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 3,60. А показатели на триумф англичан достигают уровня 3,20.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу в Санкт-Петербурге будет иранская бригада арбитров во главе с Алирезой Фагани. Помогать ему будут соотечественники Реза Сохандан и Мохаммадрез Мансури. Роль четвертого судьи досталась сенегальцу Маланг Дидхиу.

На ЧМ-2018 Фагани уже работал на трех матчах: встрече группы F между Германией и Мексикой, игре группы Е Бразилия – Сербия и поединке 1/8 финала, в котором Франция обыграла Аргентину.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

– Тактически матч против англичан за бронзу будет таким же, как в группе. Это замечательная команда, с такими лидерами, как Харри Кейн и Деле Алли, но и игроки второй линии, такие как Джесси Лингард, у них великолепные. Нам будет важно не пропустить, сдержать их атаку. Думаю, сюрпризов по сравнению с первым матчем не будет. Все, кто выйдет на поле, должны быть в идеальной форме. Понимаю, что у англичан было на сутки отдыха меньше, и учитываю это.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Последние несколько дней были сложными. Мы были в 20 минутах от финала ЧМ, а во время дополнительного времени – в десяти. Сюда мы приехали, чтобы добиться большой цели. Было эмоционально тяжело после полуфинала, но наши игроки просто невероятны. Они хотят завершить турнир на высокой ноте. Мы должны это сделать ради нашего народа. Все футболисты сегодня тренировались и хотят играть.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Бельгия: Тибо Куртуа – Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд – Аксель Витсель, Кевин Де Брейне, Насер Шадли, Тома Менье – Маруан Феллайни, Эден Азар – Ромелу Лукаку.

Англия: Джордан Пикфорд – Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр – Киран Триппьер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг – Рахим Стерлинг, Харри Кейн

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинал Англия – Хорватия на ЧМ-2018 попал под расследование Международной федерации футбола.