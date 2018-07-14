Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018

Сборная Бельгии победила команду Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу-2018. Поединок в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:0.

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Бельгия – Англия 2:0

Голы: 1:0 – 4 Менье, 2:0 – 82 Азар.

Бельгия – Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Витцель, Шадли (Вермален, 39), де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 78), Азар, Лукаку (Мертенс, 60).

Англия – Пикфорд, Джонс, Стоунз, Роуз (Лингард, 46), Магуайр, Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Дайер, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Стоунз (52), Магуайр (76).

Напомним, что в воскресенье, 15 июля, на ЧМ-2018 состоится последний, самый главный поединок турнира. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.