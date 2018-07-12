Бельгия - Англия: где смотреть матч за третье место ЧМ-2018

Сборные Бельгии и Англии в субботу, 14 июля, разыграют бронзовые награды чемпионата мира 2018 года в России. Встреча пройдет на арене в Санкт-Петербурге.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Англия. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок можно в эфире телеканала "Интер", где также показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляция запланирована на российском канале "Матч ТВ", а также на "Беларусь 5".

Напомним, что в полуфинале англичане в дополнительное время проиграли Хорватии (2:1), а команда Бельгии уступила французам (1:0).

Позже матч Англия - Хорватия попал под расследование ФИФА.