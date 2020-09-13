Бельгийский футболист совершил "промах века". Видео

Максим Иншаков Футбол 10:58, 13.09.2020 Обновлено: 12:04, 13.09.2020

Полузащитник "Мехелена" Астер Вранкс отметился невероятным промахом в матче 5-го тура чемпионата Бельгии против "Остенде".

На 67-й минуте после неудачной игры голкипера гостей мяч отскочил к Вранксу. 17-летний хавбек остался один на один с пустыми воротами, но забить гол с метровой дистанции не смог. Вместо этого игрок "Мехелена" наступил на мяч, упал и упустил убойный момент.

Этот промах дорого обошелся хозяевам. На 5-й добавленной минуте защитник Хендри замкнул навес Юльсагера и вырвал три очка для "Остенде".

В сети этот момент назвали "промахом века".

Болельщики в шоке
Twitter Eleven Sports
Фанаты называют этот момент промахом века
Twitter Eleven Sports

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Зимбабве Ноуледж Мусона не забил с пяти метров в матче Кубка Африки против национальной команды Уганды.

Газета The South African назвала эпизод "промахом тысячелетия".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Молодожены, которые устроили фотосессию на мемориале Героев Небесной Сотни во Львове, возмутили сеть

Зеленский уверен, что встретится с Путиным

ГБР открыло несколько производств из-за срыва операции по "вагнеровцам", – Венедиктова

Умер глава "Свободы" Николаевщины, получивший выстрел в голову

Лукашенко срочно собрал силовиков из-за "шевеления" войск НАТО