Бельгийский футболист совершил 'промах века'. Видео

Полузащитник "Мехелена" Астер Вранкс отметился невероятным промахом в матче 5-го тура чемпионата Бельгии против "Остенде".

На 67-й минуте после неудачной игры голкипера гостей мяч отскочил к Вранксу. 17-летний хавбек остался один на один с пустыми воротами, но забить гол с метровой дистанции не смог. Вместо этого игрок "Мехелена" наступил на мяч, упал и упустил убойный момент.

Этот промах дорого обошелся хозяевам. На 5-й добавленной минуте защитник Хендри замкнул навес Юльсагера и вырвал три очка для "Остенде".

В сети этот момент назвали "промахом века".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Зимбабве Ноуледж Мусона не забил с пяти метров в матче Кубка Африки против национальной команды Уганды.

Газета The South African назвала эпизод "промахом тысячелетия".

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