Бельгийские дьяволы и шанс для Польши: что нужно знать о группах G и Н ЧМ-2018

OBOZREVATEL заканчивает анонсировать чемпионат мира в России. На очереди две последние группы, в одной из которых можно ожидать атакующее шоу от бельгийцев, а в другой - тотальную непредсказуемость результатов.

Группа G: Англия, Бельгия, Тунис, Панама

Фавориты: Англия, Бельгия

Аутсайдер: Панама

Положение в текущем рейтинге ФИФА: Англия - 12, Бельгия - 3, Тунис - 21, Панама - 55

Ключевые личности: Харри Кейн (нападающий, "Тоттенхэм", Англия), Кевин де Брюйне (полузащитник, "Манчестер Сити", Бельгия), Аймен Матлути (вратарь, "Аль-Батин", Тунис), Роман Торрес (защитник, "Сиэтл", Панама).

Последние успехи на больших турнирах: Англия - 1/8 финала на Евро-2016, Бельгия - 1/4 финала на Евро-2016, 2015, Тунис - 1/4 финала на Кубке африканских наций 2017, Панама - 1/4 финала на Золотом Кубке КОНКАКАФ-2017.

Расклад. Группа, в которой два фаворита на выход в плей-офф угадываются с закрытыми глазами. Помешать Англии может только она сама - у команды великолепный бомбардир, целая обойма молодых звезд и вообще вся команда играет в топ-лиге. Но…

Это же Англия. По умению провалиться, сыграть ниже любых ожиданий ей просто нет равных на этой планете. Когда казалось, что невыход из группы с Коста-Рикой на ЧМ-2014 - провал, снизу постучали. Англия "пролетела" мимо Евро-2016. Представители "МЮ", "Тоттенхэма", "Ливерпуля" - именно в составе сборной ухитряются опускаться ниже своего привычного уровня.

В принципе, на это и остается уповать сборной Туниса. Спору нет, у них надежный, классный вратарь, достойно выстроенная схема игры, но по именам "карфагенские орлы" уступают англичанам на всех позициях. Аргумент "это же Англия" звучит тем наивнее, чем меньше крупных турниров посмотрел конкретный читатель - болельщики со стажем в этом месте наверняка понимающе закивали.

Панама в группе явный аутсайдер. Сборная отобралась на ЧМ впервые, мало того, что в их составе нет ни одного яркого игрока, так еще и большая часть лидеров давно прошла пик карьеры. Фелипе Балою и Бласу Пересу по 37 лет, Хайме Пенедо 36, Роману Торресу 32… Тренер Панамы пытается выстроить надежную оборону, но надеятся на плей-офф с таким составом-что-то из области фантастики.

А вот сборная Бельгии – это совсем другая история. Четыре года "красные дьяволы" не играли, а переигрывали соперников: в беговой работе, прессинге, длинных передачах. В какой-то момент им это надоело, и бельгийцы назначили Роберто Мартинеса - одного из главных адептов атакующего футбола в мире. И по крайней мере сейчас, это выглядит соломоновым решением.

Полузащита из лидеров "Наполи" (Дрис Мертенс), "Манчестер Сити" (Кевин де Брюйне) и "Челси" (Эден Азар) активно взаимодействует с форвардом "МЮ" Ромелу Лукакой , который в свои 25 лет стал лучшим бомбардиром в истории бельгийского футбола. На российских полях единственный представитель Бенилюкса , во всяком случае поначалу, должен просто разрывать соперников.

Интересные факты

- После непопадания Раджи Наинголлана в заявку сборной Бельгии поклонники его таланта организовали целое движение в поддержку игрока . В частности, начали выпускаться игрушки в виде плюшевого Раджой и сняли мультфильм, злодеем в котором был некто ГаргаМартинес:

- Панаме для квалификации на ЧМ нужно было одновременное совпадение сразу трех исходов матчей. Помимо победы собственно "канальщиков", требовался еще выигрыш Гондураса у Мексики (что уже странно), а также проигрыш американцев Тринидаду и Тобаго. Но чудо свершилось: все три матча закончились именно с нужным исходом, причем не без судейских ошибок и курьезных промахов.

- Самый результативный игрок сборной Туниса в отборе Юссеф Мсакни (три гола, две голевые передачи в шести матчах) пропустит ЧМ из-за травмы.

Прогноз Обозревателя. Конечно же, Бельгия и Англия проследуют в плей-офф, но с учетом контекста важно, кто из них займет первое место. Победитель этой пары выходит на вторую команду группы H - и если лучший из четырех крепких середняков может оказаться топом, то второй из них вряд ли будет так страшен. В этом противостоянии есть смысл поставить на Бельгию: с ее атакой английской обороне справиться будет заметно сложнее, чем Яну Вертонгену и Тоби Альдервейрельду с одноклубником Кейном.

Котировки букмекеров. Авторитетная британская букмекерская контора William Hill почти не сомневается в выходе в плей-офф европейской пары. На участие в 1/8 бельгийцев ставки принимаются по коэффициенту 1,08, англичан - 1,12. Для Туниса он равен 5,50, для Панамы - и вовсе 10. Что касается победы в группе, то здесь фаворитизм "красных дьяволов" еще более заметен: ставки на них принимаются по коэффициенту 1,73, а на англичан - 2,20.

Группа H: Колумбия, Япония, Польша, Сенегал

Фавориты: Польша, Колумбия

Аутсайдер: отсутствует

Положение в рейтинге ФИФА: Колумбия - 16, Япония - 61, Польша - 8, Сенегал - 27

Ключевые личности: Радамель Фалькао (нападающий, "Монако", Колумбия), Роберт Левандовски (нападающий, "Бавария", Польша), Синдзи Кагава (полузащитник, "Боруссия" (Д), Япония), Садио Мане (нападающий, "Ливерпуль", Сенегал).

Последние успехи на больших турнирах: Колумбия - третье место на Копа Америка-2016, Япония - победа на Кубке Азии-2017, Польша - 1/8 финала на Евро-2016, Сенегал - 1/4 финала на Кубке африканских наций 2017.

Расклад. Единственная группа, в которой нет ни одного чемпиона мира (Италия, ты должна была оказаться именно здесь!). Ни одна из этих команд не могла с уверенностью говорить об участии на ЧМ два года назад, но каждая из них может сейчас надеяться на плей-офф чемпионата мира.

Причина, почему здесь нет сборной, стандартно причисляемой к топам - блестящая стабильность сборной Польши, поднявшейся в первую корзину всех возможных жеребьевок. Адам Навалка выстроил отличную атакующую команду, в которой целый ряд игроков показывает свой максимум. Роберт Левандовски, конечно, хорош и много забивает, но он наконечник классно играющего механизма - от Гжегожа Крыховяка, Камиля Гросицки, Лукаша Пищека стоит ожидать не меньше ярких свершений.

Проблема "кадры" - оборона, она пропускает почти в каждом матче. И это, конечно, может сказаться в играх с конкурентами, в первую очередь Сенегалом и Колумбией. Радамель Фалькао пропустил предыдущий чемпионат мира, но он великолепно играл за "Монако": в одном только прошлом сезоне он забил 24 гола. Садио Мане дошел до финала Лиги Чемпионов и провел вот уже второй кряду великолепный сезон в составе "Ливерпуля".

Украина может гордиться тем, что один из участников чемпионата мира поменял тренера после матча с нашей сборной: именно поражение от желто-голубых стало последним у руля сборной Японии для Вахида Халилходжича. Сейчас вместо него работает Акира Нисино, в свои 63 года никогда не тренировавший за рубежом - но намного большая проблема у японцев с составом. На ведущих ролях по-прежнему Кейсуке Хонда, Юто Нагатомо, Синдзи Окадзак, заставшие еще ЧМ-2010.

Постарела и сборная Колумбии, отобравшаяся на чемпионат только благодаря аккуратной игре с аутсайдерами. Против трех худших команд "кофейщики" взяли 16 очков из восемнадцати возможных, но с верхней тройкой почти не набирали пунктов. Вот и узнаем на турнире, к кому ближе те же сенегальцы - к Боливии или к Уругваю.

Интересные факты

- 23 игрока сборной Польши представляют девятнадцать разных клубов. Это не просто отсутствие базового клуба, это критические проблемы в плане сыгранности. Ни за что не угадаете команду, отрядившую больше всех полпредов к полякам: это итальянская "Сампдория", из которой приехали Давид Ковнацки, Бартош Берешиньски и Карл Линетти.

- Вахид Халилходжич после увольнения из сборной Японии подал в суд на местную федерацию с требованием выплатить ему… 1 йену! Разумеется, для специалиста важнее признание футбольными боссами ошибки, так как они не обосновали его увольнение. Но не забываем, с кем Вахид имеет дело: в этой стране признание ошибки может стать поводом для самоубийства.

- В заявке сборной Сенегала целых восемь номинальных нападающих. Неудивительно: самые разные сенегальцы играют в Серии А (М’Байе Ньянг в "Торино"), Лиге 1 (Исмаила Сарр и Диафра Сахо в "Ренне", Кейта Бальде в "Монако", Мусса Конате в "Амьене") и АПЛ (помимо Мане, это еще и Маме Диуф из "Сток Сити"). А вот хороших вратарей днем с огнем не сыскать: первый номер команды Хадим Н’Диайе представляет чемпионат Гвинеи.

Прогноз Обозревателя. Скорее всего, класс колумбийцев и поляков все же скажется. У сенегальцев и японцев проблем с обороной точно не меньше, а вот атака значительно слабее.

Котировки букмекеров. William Hill колеблется при выборе фаворитов этой четверки. Ставки на выход в следующую стадию колумбийцев букмекеры готовы принимать с коэффициентом 1,36, поляков - 1,57, сенегальцев - 2,25, а за выигранную ставку на японцев собираются платить втрое больше поставленного. Латиносы считаются фаворитами и в борьбе за победу в группе: коэффициент на это равен 2,25.