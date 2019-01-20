''Бедняга'': темнокожего футболиста "Мариуполя" шокировали традиции Украины - фотофакт

Камерунский легионер футбольного клуба "Мариуполь" Дава Джойским остался неприятно удивлен традицией окунаться на праздник Крещения в ледяную воду.

Так как команда УПЛ проводит сборы в Турции, то традиционные крещенские купания проводила не в проруби, а в Средиземном море с температурой +18. Но даже это оказалось неприятным сюрпризом для Давы.

Лицо 22-летнего защитника неподдельно выразило всю гамму эмоций, которые испытал иностранец, выполняя этот ритуал.

Дава Джойским ФК Мариуполь

Дава Джойским ФК Мариуполь

Болельщики с иронией восприняли ситуацию, сочувствуя темнокожему спортсмену.

Джойским обучался в футбольных школах "Ниццы", "Ренна" и "Монако". Сезон 2016/17 защитник провел в "Жил Висенте" (Португалия). Выступал за юношеские и молодежные сборные Камеруна. С 2017 года играет в Украине. За приазовский клуб всего провел 15 матчей, забив 1 гол.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитый российский экс-боксер Николай Валуев опозорился во время крещенского купания, нырнув в полынью с обогревом.

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