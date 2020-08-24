"Бавария" установила исторический рекорд в Лиге чемпионов

Александр Чеканов Футбол 14:33, 24.08.2020 Обновлено: 15:10, 24.08.2020

Мюнхенская "Бавария" установила "вечный" рекорд Лиги чемпионов, выиграв все матчи сезона 2019/2020.

Команда Ханса-Дитера Флика провела в розыгрыше 11 матчей, завершив их в свою пользу.

На групповом этапе мюнхенцы встречались с английским "Тоттенхэмом", греческим "Олимпиакосом" и сербской "Црвеной звездой". Шесть встреч "Бавария" выиграла с общим счетом 24:5.

В 1/8 финала мюнхенский коллектив не оставил шансов лондонском "Челси" – 3:0 и 4:1. В четвертьфинале баварцы уничтожили "Барселону" – 8:2. В битве за выход в финал ЛЧ немцы разгромили французский "Лион" (3:0), а в решающей игре победили другого представителя Франции – ПСЖ (1:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты ПСЖ устроили массовые беспорядки в Париже после поражения любимой команды в финале Лиги чемпионов.

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